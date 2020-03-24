Son dakika: Bitlis'te terör örgütüne darbe!
Son dakika haberine göre Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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