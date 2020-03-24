24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bitlis'te terör örgütüne darbe!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
BİTLİS'TE TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE!

Son dakika haberine göre kırsalında timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA