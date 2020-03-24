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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı: Okullarda tatil süresi uzayacak mı? |Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, bir basın mensubunun "Okullarda tatil süresi uzayacak mı?" sorusuna yanıt verdi.
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