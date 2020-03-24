Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamı açıkladı | 24 Mart Salı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs salgınındaki güncel vaka sayısını bildirdi. Bakan Koca'nın açıkladığı son vakalarla birlikte bugüne kadar koronavirüse rastlanan kişi sayısı 1.872, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 44.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Koca açıkladığı son vakalarla birlikte koronavirüs salgınındaki vaka sayısı 1.872, ölü sayısı ise 44 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.