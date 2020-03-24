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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamı açıkladı | 24 Mart Salı

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son dakika haberi... , koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs salgınındaki güncel vaka sayısını bildirdi. Bakan Koca'nın açıkladığı son vakalarla birlikte bugüne kadar koronavirüse rastlanan kişi sayısı 1.872, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 44.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Koca açıkladığı son vakalarla birlikte koronavirüs salgınındaki vaka sayısı 1.872, ölü sayısı ise 44 oldu.

Son dakika: Fahrettin Koca son verileri paylaştı! Türkiye'deki vaka sayısı 1872'ye yükseldi | 24 Mart 2020 Salı BAKAN KOCA SON VERİLERİ PAYLAŞTI! TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISI 1872'YE YÜKSELDİ | 24 MART 2020 SALI

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

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