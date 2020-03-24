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TBMM'de kabul edildi! 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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TBMM'DE KABUL EDİLDİ! 7 MİLYAR LİRAYA YAKIN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEK

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk desteğini Twitter'dan açıkladı. Selçuk, '' Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmede bulunurken, " Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."

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