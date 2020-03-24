İtalya'daki Türkler gece yarısı ülkede olacak
Türkiye Avrupa'daki vatandaşlarını koronavirüs tehlikesinden kurtarmaya devam ediyor. İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, Milano-Malpensa Havalimanı'ndan yurda dönmek için harekete geçti. Türk vatandaşlarının gece 02.00'da Türkiye'de olacağı belirtildi.
Avrupa'da yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, Milano-Malpensa Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönmek için havalimanına akın etti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) kısa sürede dünyaya yayılırken, en çok İtalya'da can aldı. Ülkede ölü sayısı 6 bin 820'ye yükselirken, vaka sayısı ise toplam 54 bin 30.olarak kaydedildi.
Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin İtalya'da bulunan Türklerin tahliyesine ilişkin başlattığı çalışma neticesinde Milano ve Roma'da yaşayan Türkler bu akşam yurda dönüyor.
GECE SAAT 02.00'DA TÜRKİYE'DE OLACAKLAR
Milano-Malpensa Havalimanı'na akın eden Türk vatandaşları, Koronavirüsten korktuklarını Türkiye'ye biran önce dönmek için sabırsızlandıklarını ifade etti. Emir Ateşdağlı tarafından görüntülenen Türk vatandaşları, tahliye sürecinde yanında oldukları Roma Büyükelçiliği'ne teşekkür etti.
Türk vatandaşlarının gece 02.00'da Türkiye'de olacağı ifade edildi.
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