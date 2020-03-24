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Son dakika: İtalya koronavirüs bilançosunu açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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İTALYA KORONAVİRÜS BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Son dakika haberleri... İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.

Detaylar gelecek...

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