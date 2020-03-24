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TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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TBMM'DE KORONAVİRÜSE KARŞI TERMAL KAMERA UYGULAMASINA BAŞLANDI

e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi. Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin veriyor.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakasının görülmesinin ardından 'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda TBMM'nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis'e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı.

Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin veriyor.

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