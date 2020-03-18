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Son dakika: MSB açıkladı! Taciz ateşi yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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TACİZ ATEŞİ YAPAN 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 /’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere taciz atışı yapan /'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere PKK/YPG'li teröristlerce taciz atışı yapıldı.

Düzenlenen operasyonda, taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist komandolarca etkisiz hale getirildi.

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