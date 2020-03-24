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Son dakika: Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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BİNALİ YILDIRIM'IN ACI GÜNÜ

Son dakika... Eski Başkanı ve Milletvekili 'ın kayınvalidesi (88) vefat etti. Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.

SON DAKİKA: Eski Başkanı ve Milletvekili 'ın kayınvalidesi (88) vefat etti.

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.

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