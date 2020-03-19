Son dakika: MSB duyurdu! Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
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