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Son dakika: MSB duyurdu! Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 /’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesine sızmaya çalışan 3 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

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