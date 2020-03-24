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MEB harekete geçti! Adnan Menderes'in idam görüntülerine soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATMIŞTI! MEB HAREKETE GEÇTİ

, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan 'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

Uzaktan eğitimin ilk gününde EBA TV üzerinden ortaokul öğrencilerine, 'in idam sehpasına götürülmesi ve idamına ilişkin görüntülerinden oluşan animasyon izletildi.

EKİP HAZIRLADI GÖRÜNTÜLERİ

Konu ile ilgili açıklama yapan Bakanı Ziya Selçuk, bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ekibiyle büyük bir gayret göstererek çalıştıklarını, söz konusu etkinlik görüntülerini güvendiği için denetleme ihtiyacı duymadığı ekibin hazırladığını belirtti.

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"ÇOCUKLARA UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Selçuk, "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz" dedi.

MEB HAREKETE GEÇTİ

Bakan Selçuk, yaptığı bu açıklamanın yanı sıra, animasyonun hazırlanmasında ve yayınlanmasında sorumluluğu olan görevliler hakkında soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Bunun üzerine söz konusu içeriklerin hazırlatılmasında sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca, ders içeriklerinin kontrol sürecinde bundan sonra daha hassas inceleme yapılması yönünde tedbirler alındığı bildirildi.

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