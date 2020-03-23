Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'etkinlik yayını' eleştirisine açıklama: Ben de onaylamıyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün eleştirilere neden olan etkinlik yayını ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk, ''Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Gözden kaçırdığım bir kaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam'' dedi.
Twitter hesabından, TRT-EBA TV'de "Adnan Menderes"e ilişkin animasyondaki eski Başbakan Menderes'in idam edilmesine ilişkin görüntüler hakkında paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için kendisi ve ekibinin büyük bir gayretle çalıştığını belirtti.
Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettiklerini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:
''Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım bir kaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam.''
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