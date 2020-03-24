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EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı

EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim süreci dün başladı. TRT üzerinden 3 ayrı kanalda 6 ayrı frekans ile yayın yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV canlı yayın ders programı yayınlanmıştı. 24 Mart ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ile canlı yayın giriş bilgilerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, TRT EBA TV canlı nasıl izelnir? 24 Mart TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 09:23
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EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı
EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı

TRT EBA TV canlı nasıl izlenir? EBA TV ders programları neler? Okullar corona virüsü nedeniyle tatil edilmişti. MEB'tin takvimine göre, 23 Mart'ta uzaktan eğitim süreci başladı. TRT EBA TV üzerinden yayımlanan uzaktan eğitim derslerinin programları belli oldu. TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul, TRT EBA TV Lise olarak ayrı ayrı yayın yapılıyor. Peki, TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? 24 Mart TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

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EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı
EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat Uydu

HD: Alış Frekansı: 12084 MHZ Polarizasyon Yatay (H) Sembol Oranı: 13.750 FEC 2/3

SD: Alış Frekansı 11.916 MHZ Polarizasyon Dikey (V) Sembol Oranı: 30.000 FEX 3/4

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EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı
EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı

TRT EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Aşağıdaki linklere tıklayarak EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfalarına ulaşabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE

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EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı
EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı

TRT EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI – DERS PROGRAMI

Eğitim öğretimini ilkokulda devam ettiren öğrenciler için 23-27 Mart tarihleri arasında uygulanacak olan ders programı şöyle…

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EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı
EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı

TRT EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI – DERS PROGRAMI

Eğitim öğretimini ortaokulda sürdüren öğrenciler için 23-27 Mart uzaktan eğitim ders programı şöyle…