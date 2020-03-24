EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı

EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim süreci dün başladı. TRT üzerinden 3 ayrı kanalda 6 ayrı frekans ile yayın yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV canlı yayın ders programı yayınlanmıştı. 24 Mart ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ile canlı yayın giriş bilgilerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, TRT EBA TV canlı nasıl izelnir? 24 Mart TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...