Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Belgin Diken güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Diyarbakır'da, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken'in, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen ve güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcıyla saldırı yapılan eyleme katıldığı, belediyeye güvenlik soruşturması yapmadan usulsüz personel aldığı belirlendi. Diken'in, hükümlü bulunduğu cezaevinde intihar ederek hayatına son veren terörist Zülküf Gezen'in taziyesine de katıldığı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken'in güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katıldığı tespit edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Diken'in, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Soruşturma dosyasında yer alan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü'nün tevdi raporunda Diken hakkındaki şu tespitlere yer verildi:
"İş sözleşmesinin feshine neden olabilecek nitelikte terör örgütü ile irtibat veya iltisakına ilişkin şüpheyi ortaya koyacak emareler bulunan kişilerin Diken tarafından güvenlik soruşturmaları yapılmadan işe başlatılmaları ve belediyeye ait personel şirketinde ve hatta belediye bünyesinde çalıştırılmasına devam edilmesi, bu kişileri kendisine yakın pozisyonlarda çalıştırmak suretiyle devlet otoritesinin zaafa uğratıldığı belirlendi. Kamu düzeninin bozulduğu, vatandaşın devlete olan güvenini zedeleyici tutum sergilendiği, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin kayrılarak istihdamlarının sağlanması suretiyle hukukun temel ilkeleri hiçe sayılmıştır."
Raporda, "Bu kişilerin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve 'Anayasal düzene karşı suçlar' kapsamında olduğu düşünüldüğünden haklarında genel hükümlere göre soruşturma yapılması gerektiği kanaatiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.
TERÖRİSTİN TAZİYESİNE KATILMIŞ
Soruşturma kapsamında Diken'in, Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlüyken 17 Mart 2019'da intihar eden terörist Zülküf Gezen'in taziyesine katıldığı tespit edildi.
HDP İl Başkanlığı binası konferans salonunda belediye başkanlarının katılımıyla 4 Nisan 2019'da gerçekleştirilen etkinlikte, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu, slogan atıldığı, terör örgütü propagandasına dönüşen etkinlikte Diken'in de yer aldığı belirlendi.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE PATLAYICI İLE SALDIRIDA BULUNULAN EYLEME KATILMIŞ
Diken'in ayrıca, İmralı Cezaevi'nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilişinin yıl dönümü bahanesiyle 15 Şubat 2015'te gerçekleştirilen, yasa dışı sloganların atıldığı ve güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunulan eyleme katıldığı da saptandı.
Diken'in, terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine görevlendirme yapılmasına ilişkin yasa dışı sloganların atıldığı etkinlikte de yer aldığı, KHK ile terör örgütleriyle iltisakı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özgür Kadın Kongresi'ne üye olduğu, terör örgütü PKK güdümünde yayın yapan basın-yayın kuruluşlarındaki çağrılara uyarak farklı tarihlerdeki birçok eyleme katıldığı belirlendi.
Belgin Diken, 13 Kasım 2019'da hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi "belediye başkan vekili" olarak görevlendirilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Binali Yıldırım'ın acı günü
- Paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var
- Görüntüler tartışma yaratmıştı! MEB harekete geçti
- FETÖ'cü 6 eski polise 15 yıl hapis istemi!
- Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
- Yaşlı adamın videosunu sosyal medyada paylaşan şahsa gözaltı
- Darbeci Sisi koronaya mı yakalandı?
- İnfaz paketinde neler var?
- İstanbul Valiliği numara verip uyardı
- Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....
- Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?
- EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste
- EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı
- Son dakika: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif! Fatih Terim kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
- Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
- İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?
- Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?