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EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?

EBA TV canlı yayın ders programı nasıl? Hangi ders hangi saatte yapılacak? İlkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim tekrar dersleri ne zaman? Corona virüsü nedeniyle okullarda verilen bir haftalık tatilin ardından uzaktan eğitim süreci 23 Mart'ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim ders programı yayımlandı. Öğrenciler uzaktan eğitim derslerini eba.gov.tr ya da TRT EBA TV üzerinden takip edebilecekler. Peki, EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 10:32
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EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?

TRT EBA TV canlı yayın dersleri saat kaçta? Hangi ders hangi saatte yayınlanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitime ilişkin detayları paylaştı. Öğrenciler ve velileri EBA TV ders programlarını araştırmaya başladılar. MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte, EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ders programları ve saatleri belli oldu. Peki, EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?

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EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?

EBA TV DERSLERİ SAAT KAÇTA? TEKRAR SAATLERİ...

Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

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EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?

Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

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EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat Uydu

HD: Alış Frekansı: 12084 MHZ Polarizasyon Yatay (H) Sembol Oranı: 13.750 FEC 2/3

SD: Alış Frekansı 11.916 MHZ Polarizasyon Dikey (V) Sembol Oranı: 30.000 FEX 3/4

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EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?

TRT EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Aşağıdaki linklere tıklayarak EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfalarına ulaşabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE