EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?

EBA TV canlı yayın ders programı nasıl? Hangi ders hangi saatte yapılacak? İlkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim tekrar dersleri ne zaman? Corona virüsü nedeniyle okullarda verilen bir haftalık tatilin ardından uzaktan eğitim süreci 23 Mart'ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim ders programı yayımlandı. Öğrenciler uzaktan eğitim derslerini eba.gov.tr ya da TRT EBA TV üzerinden takip edebilecekler. Peki, EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 10:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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