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İçişleri Bakanı Soylu stokçuluk yapan maske üreticilerine süre verip uyardı: Fabrikalarına el koyarız

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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BAKAN SOYLU SÜRE VERİP UYARDI: FABRİKALARINA EL KOYARIZ

, "Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık." ifadelerini kullandı. , "Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. 'Acaba ben bunu yapayım mı yapmayayım mı?' diye süreç ortaya koyuyor. Allah şahit, 10-12 saat süreleri daha var, yarın fabrikalarına el koyarız. Bundan çekinmeyiz, böyle bir yetkimiz de var" dedi.

, "Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu stokçuluk yapan maske üreticilerine süre verip uyardı: Fabrikalarına el koyarız | Video İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU STOKÇULUK YAPAN MASKE ÜRETİCİLERİNE SÜRE VERİP UYARDI: FABRİKALARINA EL KOYARIZ | VİDEO

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayına konuk olan Soylu, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında yeni bir durumla karşı karşıya kalındığını ve tüm dünyanın koronavirüse karşı ciddi şekilde önlem almaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'de alınan önemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, 165 binin üzerinde işletmenin kapatıldığını ve bu sayıya berber ve kuaförlerin dahil olmadığını belirtti.

Soylu, "Ülkemizin bütün şehir ve ilçelerinde bulunan hoparlörlerden vatandaşlarımızın dikkatini çeken anonslar yaptık. İllerimizdeki toplu ulaşımda kaç kişi indi bindi yaptı, trafikteki yoğunluk oranına, her şeyi adım adım takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Virüsün en fazla etkili olduğu yaş aralığının 65 ve üstü olduğuna dikkati çeken Soylu, tedbirler kapsamında yüksek oranda kurallara uyulduğunu ve bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Soylu, şunları dile getirdi:

"Kronik hastalığı bulunan ve 65 yaş üstü 10 milyon insandan bahsediyoruz. 1,5 milyonu kimsesiz, ihtiyaç sahibi. Kiminin ilacı var, başka bir ihtiyacı var. Bir evlat sorumluluğu olarak bunların karşılanması gerekir. 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza nazik bir mesaj çektik. Asılsız çağrılar hariç 30 bin 500 çağrı geldi. Bunun 27 binini karşıladık. Bir milletin büyüklerine nasıl sahip çıktığı ortaya konuldu."

"Evde kalın" çağrısını tüm uyarılara rağmen dikkate almayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını söyleyen Soylu, toplum sağlığını tehdit etmek suçundan da haklarında dava açılabileceğini belirtti.

"FABRİKALARINA EL KOYARIZ"
Süreç içinde stokçuluk yapanları sert şekilde uyaran Soylu, şunları dile getirdi:

"İki gündür, Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz. Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Sağlık Bakanımız iki gece önce beni aradı. Bütün emniyet ekiplerimizle bir araya geldik. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Onlara bir tek şey söyledik.

Akşam 20.00 itibarıyla Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız, hem de iyi parayla alacağız, Sağlık Bakanlığı alacak. 'Acaba ben bunu yapayım mı yapmayayım mı?' diye süreç ortaya koyuyor. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var."

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Karantina önlemlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Soylu, 10 bin 750 kişinin Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında gözlem ve karantina altında tutulduğunu söyledi.

Soylu, 14 günlük karantina ve gözlem sürecinde yüzde 90'ı yerli ve çok az sayıda yabancı olduğunu dile getirerek, bu kişilerin arasında büyükelçiler ve devlet görevlilerinin de bulunduğunu kaydetti.

Kimseye ayrıcalık yapılmadığına dikkati çeken Soylu, herkesin bu gözetim ve karantinaya uymakla mükellef bulunduğunu, uymayanlarla ilgili de tüm cezai müeyyidelerin geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

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