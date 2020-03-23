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Bakanlık açıkladı! Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda 'sosyal mesafe' kuralının yerine getirildiği bildirildi.

'den yayılan ve 'de de görülen koronavirüs vakaları sonrası askeri birliklerde alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. tarafından yapılan açıklamada sosyal mesafe kuralına uyulduğunun altını çizdi.

"SOSYAL MESAFE KURALI HASSASİYETLE YERİNE GETİRİLİYOR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" denildi.

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