23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Asılsız ‘koronavirüs’ paylaşımı operasyonu: 31 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
KORONA OPERASYONU! HEPSİ YAKALANDI

’den dünyaya yayılan ve 15 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronaya karşı mücadele devam ediyor. Sıkı tedbirler uygulanırken güvenlik güçleri de asılsız paylaşımlara karşı operasyonlarını sürdürüyor. polisi, sosyal medyada asılsız ve provakatif koronavirüs paylaşımı yapan 31 kişi hakkında işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda, üzerinden asılsız ve provokatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paylaşımları yapan 31 kişi hakkında, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca polis, çok sayıda dijital materyale el koydu.

KARARLILIKLA SÜRECEK

İl Emniyet Müdürlüğü'nce, sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapan kişiler hakkında gelen ihbarları anında değerlendirildiği, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.

Türk bilim insanlarından Koronavirüs ile mücadelede büyük başarı! Yüzde 99 doğru sonuç veriyor... TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE BÜYÜK BAŞARI! YÜZDE 99 DOĞRU SONUÇ VERİYOR...
Artvin'de koronavirüs 27 yıllık komşuları ayıramadı! Görüntüler sosyal medyayı salladı |Video ARTVİN'DE KORONAVİRÜS 27 YILLIK KOMŞULARI AYIRAMADI! GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI |VİDEO
Son dakika: MSB'den koronavirüs açıklaması: Gerekli tedbirler alınmaktadır SON DAKİKA: MSB'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR
Ankara'da hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı ANKARA'DA HASTANEDEN KAÇAN KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ, EVİNDEN ALINDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA