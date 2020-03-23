Artvin'de koronavirüs 27 yıllık komşuları ayıramadı! Görüntüler sosyal medyayı salladı |Video

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 27 yıllık kapı komşuları, koronavirüs nedeniyle evde kalınca çareyi kapı önünde sohbet etmekte buldular. Kahvelerini alan komşuların kapı önü sohbeti sosyal medyada büyük beğeni topladı. O anlar A Haber ekranlarında...

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler ve uyarılar art arda geldi.

Artvin'in Arhavi ilçesi Boğaziçi mahallesine yaşayan 27 yıllık kapı komşuları Nurdan Yıldız (58) ve Naciye Gerdan (74) koronavirüs salgını nedeniyle ev ziyaretlerine bir süre ara verdiler. Evden çıkmayan iki arkadaş, komşuluk bağlarını ise farklı bir yöntemle sürdürüyorlar. 1 metre mesafe kuralına uyan Nurdan Yıldız ve Naciye Gerdan, kapı önüne koydukları sandalye sohbetlerine ara vermeden devam ediyorlar. Kahvelerini yudumlayan ve sohbetlerini yapan iki komşunun, bu görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

MİLLET GÜLECEK AMA GÜLERLERSE GÜLSÜNLER

27 yıllık iki komşu, "Korona bizi bitirdi. Çarşıya da çıkamıyoruz. Bir birlerimize gidemediğimiz için bari kapıda kahvelerimiz içelim. Millet gülecek ama gülerlerse gülsünler" dediler.