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Ankara'da hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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KAÇAN KORONA ŞÜPHELİSİ, EVİNDEN ALINDI!

’da, Y.Y. koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden görevlileri atlatıp, evine gitti. Y.Y., polis eşliğinde sağlık görevlileri tarafından evinden alınarak, ambulansla hastaneye götürüldü. Hasta, gözetim altına alındı.

Zatürre teşhisi konulan Y.Y., Şehir Hastanesi'nde yapılan testin ardından koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

HASTANEDEN KAÇTI

Ancak Y.Y., akşam saatlerinde görevlileri atlatıp, hastaneyi terk etti. Durumu fark eden sağlık çalışanları, polisi aradı.

EVİNE GİTTİ

Polis, yaptığı araştırmalar sonunda Y.Y.'nin Yenimahalle İnönü Mahallesi'ndeki evine gittiğini tespit etti.

GÖZETİM ALTINA ALINDI

Ambulans ve özel kıyafetlerle adrese gelen sağlık görevlileri, saat 02.30 sıralarında Y.Y.'yi yeniden hastaneye götürdü. Hasta, gözetim altına alındı.

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