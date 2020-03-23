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Son dakika: Taksim İlkyardım Hastanesi'nden karantinadan kaçan kadın yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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POLİS KARANTİNADAN KAÇAN KADINI YAKALADI

Son dakika haberine göre Taksim 'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı. Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans gelmesi bekleniyor

Türkiye, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini etkin bir şekilde sürdürüyor. Yurt dışından gelen, çevresinde Kovid-19 vakasına rastlanan ya da virüs belirtileri gösteren herkes hastanelerde karantina altına alınıyor.

Taksim'de ise polisi alarma geçiren bir olay yaşandı. Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI
Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans gelmesi bekleniyor.

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