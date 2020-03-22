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İtalya'daki dehşeti anlattı: Korkumdan su bile içemedim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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İTALYA'DAKİ DEHŞETİ ANLATTI: KORKUMDAN SU BİLE İÇEMEDİM

Tüm dünyayı adeta evde yaşamaya zorlayan ölümcül corona virüs salgını, şimdiye kadar binlerce can aldı. Virüsün çıkış ülkesi Çin'de meydana gelen ölümleri kısa süreden unutturan , virüsle başa çıkmakta sınıfta kaldı. Salgından ötürü 'ye dönmek zorunda kalan Türk öğrenciler İtalya'da yaşanan zorlu süreci anlattı. İtalya’da bu yıl tıp fakültesine başlayan , dehşeti tüm boyutlarıyla yaşadı. İtalya’dan ’ya, oradan Türkiye’ye geçiş yapan genç kız “Korkumdan ne havaalanında ne de uçakta su bile içmedim” dedi

Acıbadem Hastanesi Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu'nun 'da Padova Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi kızı , korona virüsünün ilk ortaya çıktığı günden itibarenyaşadıklarını 'a anlattı. Bu sabah itibari ile 14 günlük izole karantina süresi dolacak olan Doğa Çuhadaroğlu, "İtalyanlar bu işi ciddiye almadılar, faturasını ağır ödüyorlar. Bırakın dışarıdan yemek yemeyi, su bile almadan ülkeme kadar aç susuz geldim. Milano'daki arkadaşımın attığı yol ortasında ölen İtalyan kadının fotoğrafını görünce korkum iki katına çıktı" dedi.

"AĞZIMA ATKI SARDIM"
İtalya'da Veneto bölgesinde Venedik'e yakın bir üniversite kentinde yaşadığını belirten Çuhadaroğlu "Ülkedeki ilk vakaların görüldüğü yerlerden biri de Padova. İyi bir hastanesi olduğundan birçok ağır hasta buraya gönderildi. Normalde sınavıma girip 'da tatile çıkacaktım ama sınavın ertelenmesi yüzünden Padova'da kaldım. İlk hastayı öğrendiğimin ertesi günü ağzıma atkı sararak markete gittim. Markette çoğu ürün tükenmişti. bulmak mümkün değildi. Olabildiğince evde duruyorduk ve dışarı çıkarken hep plastik eldiven kullanıyorduk" dedi. Doğa Çuhadaroğlu, İtalya'dan Almanya'ya, oradan daTürkiye'ye uzanan korku dolu yolculuğunun detaylarını şöyle anlattı:

MASKE VE GÖZLÜK...
Padova'dan Almanya Frankfurt'a uçakla yakınlarımın yanına gittim. Oradan 'a dönmek için babamın koordinesi ile harekete geçtik. Frankfurt Havaalanı'ndayken en çok dikkatimi çeken ise maske, eldiven, hatta gözlük ile dolaşan insanların Çinli veya İtalyan olmalarıydı. Öbür ülkelerin insanları rahatlıkla dolaşıyorlardı.

HUZUR TÜRKİYE'DE
'nda çok yabancı vardı. 2 saat 40 dakika süren yolculuk korku doluydu. Ne uçakta ne hava limanında su bile içmedim. Kimse ile göz göze bile gelmemeye, kimse ile yakınlaşmamaya çalıştım. Maske ve eldivenle yolculuk yaptım. İstanbul'a geldiğim o an tarifi olmayan bir duyguydu. İtalya'da hükümet önlemleri geç aldı. 'de ise erken önlem alındığı için kendimi daha huzurlu ve mutlu hissettim.

"İTALYA VE TÜRKİYE KIYASLANAMAZ"
Salgın konusunda İtalya ve Türkiye'yi kıyaslamanın doğru olmadığını belirten Doğa Çuhadaroğlu, "İtalya'da insanlar gezmeye devam etti ve virüs kısa sürede yayıldı. Türkiye'de önlemlerin çok daha kısa sürede alındığını düşünüyorum. Ancak duyduğum kadarıyla bazı insanlar gezmeye devam ediyor. Lütfen bunu yapmayın. İtalya örneği var, ders alın. Yapanı da uyarmak bir vatandaşlık görevidir" dedi.

KARANTİNA KOLAY DEĞİL AMA ŞART
Türkiye'ye döndükten sonra karantinaya girdiğini belirten Çuhadaroğlu, "Dürüst olmak gerekirse karantina süreci kimse için kolay değil. Ancak arkadaşlarımla, ailemle görüntülü konuşma yaparak birbirimize destek olduk. Bazı günler normal hayatım devam ediyormuş gibi erken kalktım, dışarıya çıkarken giydiğim kıyafetleri giydim. Okulumun online olarak devam etmesi, istediğimde tüm dünyaya erişebilmem yalnız olmadığımı, hayatın aynen devam ettiğini gösteriyordu bana" dedi.

Kaynak: Yeni Asır

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