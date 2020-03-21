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Dünya Sağlık Örgütü'nden gençlere uyarı: Siz yenilmez değilsiniz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN GENÇLERE UYARI

() Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüse ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 50 yaşın altındaki kişileri uyardı. Ghebreyesus, "Bugün, genç insanlar için bir mesajım var; sizler yenilmez değilsiniz. Bu koronavirüs sizi de haftalarca hastanelik edebilir, hatta öldürebilir." uyarısında bulundu.

'nün 'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ghebreyesus, Kovid-19 hakkında güvenilir bilgiye ulaşmak için WhatsApp ve Facebook ile birlikte çalışarak "DSÖ Sağlık Uyarısı" mesajlaşma sistemi oluşturduklarını aktardı.

Ghebreyesus, bu hizmetle, semptomlar ve insanların kendilerini nasıl koruyacağı da dahil olmak üzere Kovid-19'a ilişkin en son haber ve bilgilere ulaşılabileceğini söyledi.

"SİZLER YENİLMEZ DEĞİLSİNİZ"
Dünyanın farklı ülkelerinde virüsün yayılma hızına ilişkin endişesini dile getiren Ghebreyesus, "Kovid-19, her gün yeni ve trajik bir dönüm noktasına ulaşıyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Farklı ülkelerden gelen veriler net olarak virüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların ciddi bir bölümünü 50 yaş altındaki kişilerden oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bugün, genç insanlar için bir mesajım var; sizler yenilmez değilsiniz. Bu koronavirüs sizi de haftalarca hastanelik edebilir, hatta öldürebilir. Hastalanmasanız bile, nereye gittiğinizle ilgili yaptığınız seçimler, başka biri için ölüm ile yaşam arasındaki fark olabilir."

"KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELER ÜRETEN PAZAR ÇÖKTÜ"
DSÖ'nün en çok ihtiyacı olanlar başta olmak üzere tüm ülkelerle ihtiyaçların karşılanması için yakın iş birliği yaptığını aktaran Ghebreyesus, kişisel koruyucu malzemeler üreten pazarın çökmesinin sağlık çalışanlarının güvenliği ve etkin çalışması hususunda çok büyük zorluklar oluşturduğunu belirtti, bu konunun kendileri için en büyük endişe kaynağı olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, 'de DSÖ'ye tedarikte bulunmayı kabul eden bazı firmalar ile irtibat kurduklarını belirterek, "Şu anda düzenlemeleri tamamlıyor ve gönderileri koordine ediyoruz, böylelikle kişisel koruyucu malzemeleri en çok ihtiyacı olan kişilere göndermek için depomuzu yeniden doldurabiliriz." diye konuştu.

DSÖ Genel Direktörü, dışarı çıkılmaması konusunda tüm insanlara, daha fazla test yapılması için de ülkelere çağrısını yineledi.

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