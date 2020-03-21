Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24 saati! Koronavirüsten nasıl korunuyor?

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını Türkiye'de de 9 can aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu süreçte herkes tarafından büyük takdir topladı. Peki, ölümcül virüsle mücadelede halkı ilk andan itibaren bilgilendiren Bakan Koca, koronavirüsten nasıl korunuyor? Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, Bakan Koca'nın koronavirüsle nasıl mücadele ettiğini anlattı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya üzerinde binlerce insanı öldüren koronavirüs salgını Türkiye'de de 9 can aldı ve 670 kişiye bulaştı.



Türkiye'nin ilk günlerden itibaren aldığı önlemlerle bu rakamları olabildiğince aşağılarda tutmasının baş mimarı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu süreçte herkes tarafından büyük takdir topladı.

Peki, ölümcül virüsle mücadelede halkı ilk andan itibaren bilgilendiren Bakan Koca, koronavirüsten nasıl korunuyor? Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, Bakan Koca'nın koronavirüsle nasıl mücadele ettiğini anlattı.

İşte Babacan'ın ''Korona savaşçısının bir günü'' başlığıyla kaleme aldığı o yazısı;

Son haftalarda, konuşmaya başlayınca herkesin susup pür dikkat dinlediği tek kişi var, o da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bakan, koronavirüs Türkiye'de görünmeden önce başlattığı önlemleri katlayarak devam ettiriyor. Biz de son dönemlerin en dikkat çeken bakanının 'korona günleri'nde işini nasıl yaptığını ve nasıl ayakta durduğunu merak ettik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronalı bu günlerde bir gününü nasıl geçirdiğiyle ilgili öğrendiklerimizin başında, gece-gündüz çalışma geliyor. Günde 4 saat uyuyor. Sadece uyumak için eve gidiyor. Evde özel bir çalışma düzeneği yok ama telefonu 24 saat açık, her an ulaşılabiliyor.

Fahrettin Koca, neredeyse tüm gününü bakanlıkta çalışma ekibiyle ve uzmanlarla toplantı yaparak geçiriyor. Korona önlemleri konusunda tüm ilgili bakanlarla temas halinde. Bununla da kalmıyor. Bilim Kurulu dışında olan ancak enfeksiyon hastalıkları konusunda uzmanlığıyla tanınan isimlerle de temas halinde. Aldıkları kararları paylaştığını ve teyit aldığını da biliyoruz.

Bireysel olarak korunmak için ne yaptığına gelince... Sürekli bitki çayı içiyor ve sıvı tüketiyor. Beslenmesine dikkat ediyor. En düzenli yaptığı önlem, ellerini yıkamak ve dezenfekte etmek. Kimseyle öpüşmüyor, tokalaşmıyor. Ayrıca bir metre kuralına, görüşmeleri dahil özen gösteriyor.

Bakan Bey, "Önce kuralı koyan uymalı" anlayışına inananlardan anlaşılan.