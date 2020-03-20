21 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni corona virüs vaka sayısını açıkladı!

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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BAKAN KOCA YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI!

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan salgınıyla ilgili 'dan yeni açıklama geldi. Bakan Koca sosyal medya adresinden koronavirüsteki son rakamları açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan ile ilgili 'dan yeni açıklama geldi.

İŞTE AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni corona virüs vaka sayısını açıkladı! 20 Mart Cuma | Video SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA YENİ CORONA VİRÜS VAKA SAYISINI AÇIKLADI! 20 MART CUMA | VİDEO

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