Corona virüs zirvesinin perde arkası! Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı duygu dolu anlara tanık oldu. Başkan Erdoğan fedakarlıklarından ve bu süreci iyi yönetmesi dolayısıyla Sağlık Bakanı Koca’yı kutlarken sağlık personeline de teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası duygulanan Bakan Fahrettin Koca gözyaşalrına hakim olamadı.
Başkan Erdoğan, önceki gün 85 katılımcıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde salgın tehlikesini uzmanlarla detaylı olarak ele aldı. Hürriyet'in haberine göre Başkan Erdoğan alışveriş merkezlerini (AVM) kapatma tartışmalarına ilişkin, "Kapatıp sektörü daha çok zarara sokmak istemiyoruz. Tabii kapatmak isteyen varsa kapatabilir. Halkımız zaten kendini korumaya aldı, gitmiyor" dedi. Erdoğan, toplantıda 3 haftanın önemine de vurgu yaptı.
Hürriyet'in haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan zirvede duygulu anlar da yaşandı. Erdoğan, fedakârlıklarından ve bu süreci iyi yönetmesi dolayısıyla Sağlık Bakanı Koca'yı kutlarken sağlık personeline de şu sözlerle teşekkür etti:
"Bütün doktorlarımız, hemşirelerimizden, sağlık çalışanlarımıza kadar tüm personel koordineli ve birlik içinde çalışıyor, hepsine teker teker teşekkür ederiz. Takdire şayan fedakârlık gösterdiler. En riskli meslek olmasına rağmen hepsi görevlerinin başında fedakârca çalışıyorlar. İlk andan itibaren doğru bilgiler ile kamuoyunun aydınlatılmasına katkı sağladılar. Sağlık Bakanımız da bu süreçte gece gündüz demeden onlarla birlikte çalıştı. Bizler onların söylediği her kelimeye harfiyen uymalıyız."
Erdoğan'ın bu sözleri üzerine duygulanan Bakan Koca, gözyaşlarını tutamadı. Toplantıda söz alan 85 katılımcının her biri de sözlerine başlarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
İNGİLTERE BİZİ TEBRİK ETTİ
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, 4 saatlik toplantıda özetle şunları da söyledi:
"İnsan sağlığı önceliğimiz. İnsanlar kendilerini nasıl koruyacağını bilmeli. Mümkün olduğunca sokağa çıkmamalı. Dünya bu konuda çok geç kaldı. Biz ocak ayından beri tedbirlerimizi aldık. Vaka sayısındaki artışın nedeni, yabancı ülkelerden gelenler. Liderlerle yaptığım dörtlü zirvede de özellikle İngiltere Başbakanı Boris Johnson bizi bu konuda tebrik etti... Çalışanların sağlığı çok önemli. Çalışmak zorunda kalanlar da hijyen kurallarına uymalılar. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı da bu konuda destek vermeli.
FAHİŞ FİYAT TALİMATI
Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu yapanları en ağır ceza ile cezalandıracağız. Zaten bunlar çok düzgün ticaret yapmayan insanlar. Herkes yüzde 10-15 kâr marjı ile değil de bir vurguna dönüştürmek istiyor. Ona da hükümet olarak müdahalelerimizi sürdüreceğiz. Halkın mağduriyetinin giderilmesi için çalışın."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İnternetten koronavirüs testi nasıl yapılır?
- Corona virüsü çözdüler! İkinci kez yaşandı...
- Nisan ayı sonuna kadar ertelendi!
- Türkiye'de corona virüs hastalarının tutulduğu odalar
- Aile hekimleri devrede! Tek tek arıyorlar
- Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
- Bakan Koca'dan flaş koronavirüs (Covid-19) açıklaması
- "Kaç kişinin öldüğünü artık sayamıyoruz"
- İstanbul trafiğine 'koronavirüs' etkisi!
- İki kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?
- Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?
- TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama