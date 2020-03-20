Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istedi Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Türkiye sağlık çalışanlarını alkışlamaya devam ediyor. Türkiye bir kez daha saat 21:00'da koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından vatandaşları sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etti.

Bakan Koca, "SAAT 21.00 ALKIŞINDA BULUŞALIM Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00'da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım." paylaşımında bulundu.

1 DAKİKA GEÇTİ ALKIŞLAR BİTMEDİ

Türkiye, 1 dakika sürmesi beklenen planın dışına çıktı. Koronavirüsle mücadelede 7/24 çalışan sağlık personeli dakikalarca alkışlandı.

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine kentte saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi.

Vatandaşlardan kimileri alkış tutarken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Öte yandan, yoldan geçen araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

İlki dün yapılan etkinlik, yarın da gerçekleştirilecek.