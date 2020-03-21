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Son dakika: Sağlık Bakanlığı corona virüse karşı yeni tedbirleri açıkladı

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAYA KARŞI YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Son dakika gelen bilgilere göre; , yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

, yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

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