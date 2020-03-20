Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 10 bini aştı!

Son dakika haberine göre; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını, her geçen gün etkisini artırmaya devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı ve 240 binin üzerinde vaka ölümleri seyretti.

Küresel krize neden olan Covid-19 salgını Çin'in ardından en çok Avrupa Kıtasında etkili oldu.

Salgının merkez konumu haline gelen Avrupa'da en fazla ölüm İtalya'da yaşanıyor.

Ölümlü vaka sayısında başı çeken ülkeler ise İtalya, Çin, İran, İspanya, Fransa, Güney Kore, İngiltere, ABD, Hollanda, İsviçre ve Japonya oldu.