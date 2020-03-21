Koronaya karşı sıkı mücadele! Üsküdar Belediyesi paylaştı: Bize bunu yaptırmayın

Çin’den dünyaya yayılan ve ülkemizde de 670 vakaya rastlanan koronavirüs 9 kişiyi hayattan kopardı. Ülke genelinde her geçen an sıkı tedbirler alınmaya devam edilirken sık sık evde kalınması çağrısı yapılıyor. Yaşlı vatandaşların dışarı çıkmaya devam etmesi üzerine Üsküdar Belediyesi bu çağrıya katıldı ve güldüren bir paylaşım yaptı. İşte dikkat çeken o paylaşım…

Üsküdar Belediyesi'nden koronavirüse karşı özellikle tehdit altında olan yaşlılara güldüren bir paylaşım ile koronavirüs uyarısı geldi. Üsküdar Belediyesi, sosyal medya hesabı Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve "Sizleri seviyoruz ama bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın?" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Belediyenin hesabından dozerle evin önünün kazıldığı fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta yaşlı kişi dışarı çıkmaya çalışıyor. İşte Üsküdar Belediyesi bu fotoğrafı kullanarak yaptığı paylaşımına, "Sizleri çok seviyoruz ama bize bunu yaptırmayın" notunu düştü.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada vaka sayısının 311 kişi artarak 670'e ulaştığını ifade etti. 9 kişinin hayata veda ettiğini de ifade eden Bakan Koca, ölenlerin yaş ortalamasının yüksek olduğunu duyurdu. Koca, yaşlıları tedbir konusunda uyardı, "Evden çıkmayın." dedi.