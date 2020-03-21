21 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: Okul tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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OKUL TATİLİ UZAYACAK MI? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI...

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk " uzayacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Bu hafta itibariyle bir görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonrasında toplumu bilgilendirmemiz olacak.

Okullarda tatil uzayacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan MEB yapılan son dakika açıklaması |Video OKULLARDA TATİL UZAYACAK MI? İŞTE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN (MEB) YAPILAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI |VİDEO

EĞİTİM TAKVİMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Koşullar ne olursa olsun MEB olarak her türlü soruna hazırız. Şunun bilinmesini isterim... Bu koşullar ne olursa olsun alternatiflerimiz senaryolarımız hazır.

Belirli bir sınıf düzeyinin sonunda öğrencimizin nerede olmasını bekliyorsak onu tamamlayana kadar telafi çalışması yapıyoruz.

Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak.

Çocuklarımız velilerimiz strese girmesinler. Uzakta eğitimin içeriğinde sınav konulara ilişkin içeriklerde 23 Mart haftası Türkiye müfredatında ne var ise onun içeriğini alacak çocuklar.

Sınav içeriği yüz yüze öğrendiklerinden olacak.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemeyi düşünmüyoruz. Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık. Erteleme gibi bir amacımız yok.

PAZARTESİ GÜNÜ UZAKTAN EĞİTİM BAŞLIYOR

Uzaktan eğitim dediğimiz şey televizyon içeriği... İnternet destekli çalışmalarımız da var EBA üzerinden ama o ikinci planımızda. Bu anlamda pazartesi günü bazı küçük sorunlar oluşabilir.

Bu dersler 20'şer dakika. Neden 20 dakika diye soruyorlar. Evin içinde sınıftaki gibi konsantrasyon açısında doğru değil.

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