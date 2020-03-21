Son dakika: Okul tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı...
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna yanıt verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?
Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Bu hafta itibariyle bir görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonrasında toplumu bilgilendirmemiz olacak.
EĞİTİM TAKVİMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Koşullar ne olursa olsun MEB olarak her türlü soruna hazırız. Şunun bilinmesini isterim... Bu koşullar ne olursa olsun alternatiflerimiz senaryolarımız hazır.
Belirli bir sınıf düzeyinin sonunda öğrencimizin nerede olmasını bekliyorsak onu tamamlayana kadar telafi çalışması yapıyoruz.
Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak.
Çocuklarımız velilerimiz strese girmesinler. Uzakta eğitimin içeriğinde sınav konulara ilişkin içeriklerde 23 Mart haftası Türkiye müfredatında ne var ise onun içeriğini alacak çocuklar.
Sınav içeriği yüz yüze öğrendiklerinden olacak.
SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?
Prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemeyi düşünmüyoruz. Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık. Erteleme gibi bir amacımız yok.
PAZARTESİ GÜNÜ UZAKTAN EĞİTİM BAŞLIYOR
Uzaktan eğitim dediğimiz şey televizyon içeriği... İnternet destekli çalışmalarımız da var EBA üzerinden ama o ikinci planımızda. Bu anlamda pazartesi günü bazı küçük sorunlar oluşabilir.
Bu dersler 20'şer dakika. Neden 20 dakika diye soruyorlar. Evin içinde sınıftaki gibi konsantrasyon açısında doğru değil.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Albayrak paylaştı: Her zaman yanınızdayız
- Ünlü isimlerden koronavirüse karşı ‘Şimdi iyilik’ kampanyası
- Orgeneral Yalman'ın cenaze töreni böyle yapıldı
- Sıcak su virüse davetiye mi çıkartıyor?
- Bakan Albayrak’tan Miraç Kandili mesajı!
- Belediye paylaştı: Bize bunu yaptırmayın
- CHP zihniyeti koronadan beter!
- Korona testi nasıl yapılıyor?
- Mangal ve piknik yasaklandı
- Koronavirüsten korunmak için neler yapmalıyız?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
- Miraç nedir, ne demek? Miraç Kandili'nde ne oldu? Peygamberimiz Hz. Muhammed Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı?
- Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?
- Miraç Kandili mesajları 2020: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?
- Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?
- Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir?
- Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
- Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?