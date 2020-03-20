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İkinci Yargı Paketi'nde son durum: 2020 Af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2. Yargı Paketi TBMM'de!
Son dakika... Af yasası ne zaman çıkacak? AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından kamuoyunda af yasası ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının ne zaman çıkacağını araştırmaya başladılar. Peki, 2020 af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İkinci Yargı Paketi'nde son durum nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.03.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 16:54
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