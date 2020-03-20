20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

İkinci Yargı Paketi'nde son durum: 2020 Af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2. Yargı Paketi TBMM'de!

Son dakika... Af yasası ne zaman çıkacak? AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından kamuoyunda af yasası ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının ne zaman çıkacağını araştırmaya başladılar. Peki, 2020 af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İkinci Yargı Paketi'nde son durum nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 16:54
  • 1
  • 19
İkinci Yargı Paketi'nde son durum: 2020 Af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2. Yargı Paketi TBMM'de!

Son dakika haberi... AK Parti milletvekilleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören 2. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Bu gelişmelerin ardından ceza indirimi ve af yasası olarak bilinen infaz yasasının ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Peki, 2020 af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İkinci Yargı Paketi'nde son durum nedir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

  • 2
  • 19
İkinci Yargı Paketi'nde son durum: 2020 Af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2. Yargı Paketi TBMM'de!

AF VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Strateji Belgesi kapsamında daha önce 1. Yargı Paketi'nin sunulduğunu hatırlatan Muş, "Şu anki 2. Yargı Paketi oluyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki değişiklik 2. Yargı Paketimiz." ifadesini kullandı.

İnfaz düzenlemesinin 3. Yargı Paketi'nde olacağını bildiren Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." diye konuştu.

  • 3
  • 19
İkinci Yargı Paketi'nde son durum: 2020 Af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2. Yargı Paketi TBMM'de!

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE SON DURUM NEDİR?

Hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

  • 4
  • 19
İkinci Yargı Paketi'nde son durum: 2020 Af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2. Yargı Paketi TBMM'de!

Teklif, Anayasa Mahkemesinin, ilk derece mahkemesinin kesin nitelikli kararının taraflara tebliğ edilmeden iki haftalık hak düşürücü sürenin başlatılmasını, hak arama hürriyetine aykırı bularak iptal etmesinin ardından buna ilişkin bir düzenleme içeriyor. Buna göre, görevsizlik veya yetkisizlik kararının kesin olması halinde de kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin iki haftalık süre, tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

Öngörülen süre içinde dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesi için gerekli başvurunun yapılmaması durumunda, dava, kanun gereği açılmamış sayılacak ve mahkeme bu konuda resen karar verecek.

  • 5
  • 19
İkinci Yargı Paketi'nde son durum: 2020 Af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2. Yargı Paketi TBMM'de!

"Yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak.

Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma halleri eklenecek. Hakimin reddi talebine ilişkin karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak da verilebilecek. Ret nedeni sabit olmasa bile merci bunu muhtemel görürse, ret talebini kabul edebilecek. Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamayacak.