20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
CEZAEVLERİNDE KORONA VAKASI VAR MI?

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Gül, "Her türlü tedbir alınıyor, (mahkumlar) ilave haklar verildi. Cezaevlerinde koronavirüs vakası yok." dedi.

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Mahkumlara hakkında konuşan Gül, "Her türlü tedbir alınıyor, ilave haklar verildi." dedi.

Gül, "cezaevlerinde yeni tip koronavirüs var mı?" sorusuna "Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok." açıklamasında bulundu.

Bakan Gül, infaz düzenlemesi için ise "Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir." şeklinde konuştu.

Öte yandan Abdülhamit Gül, Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Gül,ikinci yargı paketi hakkında, "Tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA