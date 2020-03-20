Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri hakkında açıklama
Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Gül, "Her türlü tedbir alınıyor, (mahkumlar) ilave haklar verildi. Cezaevlerinde koronavirüs vakası yok." dedi.
Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Mahkumlara hakkında konuşan Gül, "Her türlü tedbir alınıyor, ilave haklar verildi." dedi.
Gül, "cezaevlerinde yeni tip koronavirüs var mı?" sorusuna "Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok." açıklamasında bulundu.
Bakan Gül, infaz düzenlemesi için ise "Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir." şeklinde konuştu.
Öte yandan Abdülhamit Gül, Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor." açıklamasını yaptı.
Ayrıca Gül,ikinci yargı paketi hakkında, "Tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
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