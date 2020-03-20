Askeri işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek

Milli Savunma Bakanlığı, askeri işlemlerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek işlemler açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek işlemler açıklandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Koronavirüs'e karşı olası riskleri en aza indirmek, hem sizi hem çalışanlarımızın sağlığını korumak maksadıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinizi E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Zorunlu olmadığı sürece E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz işlemleriniz için askerlik şubelerine müracaat etmemeniz önemle rica olunur.

Aşağıdaki işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz:

ASKERALMA HİZMETLERİ

*Askerlik Yoklama Başvuru Hizmeti

*Askerlik Hizmet Tercihleri Hizmeti

*Askerlik Erteleme Başvuru Hizmeti

*Askerlik Erteleme İptal Başvuru Hizmeti

*Askerlik Durum Belgesi Sorgulama Hizmeti

*Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti

*Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti

*Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti

*E-Randevu Başvuru Hizmeti

*İstiklal Madalyası Başvuru İşlemleri

*Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitimi

SEFERBERLİK HİZMETLERİ

*Kara Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri

*Deniz Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri

*Hava Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri

*İş Makineleri Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri

*Personel Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Seferberlik Eğitim Durumu Sorgulama İşlemleri

*Personel Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri