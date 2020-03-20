Askeri işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek
Milli Savunma Bakanlığı, askeri işlemlerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek işlemler açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek işlemler açıklandı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;
Koronavirüs'e karşı olası riskleri en aza indirmek, hem sizi hem çalışanlarımızın sağlığını korumak maksadıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinizi E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Zorunlu olmadığı sürece E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz işlemleriniz için askerlik şubelerine müracaat etmemeniz önemle rica olunur.
Aşağıdaki işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz:
ASKERALMA HİZMETLERİ
*Askerlik Yoklama Başvuru Hizmeti
*Askerlik Hizmet Tercihleri Hizmeti
*Askerlik Erteleme Başvuru Hizmeti
*Askerlik Erteleme İptal Başvuru Hizmeti
*Askerlik Durum Belgesi Sorgulama Hizmeti
*Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti
*Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti
*Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti
*E-Randevu Başvuru Hizmeti
*İstiklal Madalyası Başvuru İşlemleri
*Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitimi
SEFERBERLİK HİZMETLERİ
*Kara Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
*Deniz Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
*Hava Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
*İş Makineleri Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
*Personel Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Seferberlik Eğitim Durumu Sorgulama İşlemleri
*Personel Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Evde kal" çağrıları sonuç veriyor! Yüzde 68 düştü
- Korona ile ilgili provokatif paylaşıma 22 gözaltı!
- Bakanlık açıkladı! 9 kolonya üreticisinden fiyat anlaşması
- Corona virüsün en net görüntüleri!
- Af ne zaman çıkacak?
- Vatandaşlara kritik uyarı! Asla bunlara itibar etmeyin
- Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı?
- DSÖ'den 'corona virüs' için aşı açıklaması
- Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç?
- AK Parti ve MHP'den "İnfaz Düzenlemesi" için flaş toplantı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir?
- Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
- Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?
- 20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Tokat Niksar'da korkutan deprem! 20 Mart Kandilli son depremler
- Son dakika: TUS sonuçları açıklandı! 2020 TUS sınav sonuçları, kontenjanları ve taban puanları sorgulama
- Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?
- TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?
- Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!