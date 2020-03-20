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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?

Son dakika haberi... Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlar ceza indirimi son durum nedir? Mahkumların ve ailelerinin uzun zamandır beklediği af yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler artırıldı. Cezaevlerinde corona virüsü salgını riskini önlemek amaçlı infaz yasası yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine geçtiğimiz gün infaz düzenlemesi için toplantı yapıldı. Peki, af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?

Giriş Tarihi: 20.03.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 12:14
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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?

Son dakika... Af yasası ne zaman çıkacak? Yaklaşık 300 bin mahkumun bulunduğu cezaevlerinde af yasası ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü'nde yapılan corona virüsü toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerinde infaz yasası için "acil" toplantı yapılmıştı Af yasasının hangi tarihte Meclis'e geçeecği belli oldu. Binlerce mahkum ve ailelerinin merakla araştırdığı af yasasında son durum nedir? Af yasası ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi ne zaman olacak? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hürriyet'in haberine göre, infaz düzenlemesine önümüzdeki hafta son şeklinin verilmesi ve ardından muhalefete sunulması planlanıyor. Kamuoyunda af yasası ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasının önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?

SÜREÇ BURAYA GETİRDİ

Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, 18 yıldır bir infaz düzenlemesi kararının alınamadığını anlatarak, "Bir infaz düzenlemesi yapıyoruz. Süreç bizi buraya getirdi" dedi. Koronavirüs dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılması tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, sürecin getirdiği zorunluluklara işaret etti. Erdoğan, "Bu bedeli bir kişinin affıyla da bin kişinin affıyla da ödeyemeyiz. O yüzden geniş tutulmalı. Bu işi bir an önce çözün" talimatını verdi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?

BU SUÇLAR ASLA GİRMESİN

Erdoğan toplantıda, TCK'daki cezasızlık düzenlemesinin aynı kalmasını ve "Cinsel suçlar, kasten adam öldürmek, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirlerin (tekrar suç işleyenler)" kapsam dışı bırakılmasını istedi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?

KİMLERİ KAPSIYOR?

Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak. Cezaevinde kalınacak sürenin 5'te 1'i denetimli serbestlikte geçirebilecek.