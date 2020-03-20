Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?
Son dakika haberi... Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlar ceza indirimi son durum nedir? Mahkumların ve ailelerinin uzun zamandır beklediği af yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler artırıldı. Cezaevlerinde corona virüsü salgını riskini önlemek amaçlı infaz yasası yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine geçtiğimiz gün infaz düzenlemesi için toplantı yapıldı. Peki, af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?
Giriş Tarihi: 20.03.2020 12:04Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 12:14