Son dakika: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; Elazığ'da meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre akşam saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5 olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verileri

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 21 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

ELAZIĞ VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ilk bilgilere göre kent merkezinde ve köylerde deprem dolayısıyla olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiğini söyledi.

Yer sarsıntıyla ilgili kent merkezinde ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Kaldırım, tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

İşte AFAD'ın sitesinde yer alan son depremler: