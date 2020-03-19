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Son dakika: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; 'da meydana gelen korkuttu. 'ın verilerine göre akşam saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5 olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verileri

'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 21 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

ELAZIĞ VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ilk bilgilere göre kent merkezinde ve köylerde deprem dolayısıyla olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiğini söyledi.

Yer sarsıntıyla ilgili kent merkezinde ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Kaldırım, tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Son dakika: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Deprem anı böyle görüntülendi... | 19 Mart Elazığ depremi SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! DEPREM ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ... | 19 MART ELAZIĞ DEPREMİ

İşte AFAD'ın sitesinde yer alan son depremler:

Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! 2020 son depremler... SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM! 2020 SON DEPREMLER...
Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

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