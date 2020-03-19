Son dakika: Fahrettin Koca sağlık çalışanları için üst üste 3 gün alkış istedi

Son dakika haberleri... Türkiye'nin sağlık personellerini alkışlamasından dolayı herkese teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN SAĞ OL TÜRKİYE! Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN ALKIŞLAYALIM!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlık personellerini alkışlamasından dolayı herkese teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN SAĞ OL TÜRKİYE! Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN ALKIŞLAYALIM!" ifadelerini kullandı.