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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması: O terörist sınır dışı edildi...

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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İÇİŞLERİ DUYURDU! O TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Son dakika haberine göre, Bakanlığı, "Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Bakanlığı, uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda Norveç uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.



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