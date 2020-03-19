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19.03.2020

Son dakika: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Deprem anı böyle görüntülendi... | 19 Mart Elazığ depremi

Son dakika haberine göre; Elazığ'da meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre akşam saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5 olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verileri

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 21 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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