- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Deprem anı böyle görüntülendi... | 19 Mart Elazığ depremi
Son dakika haberine göre; Elazığ'da meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre akşam saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5 olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verileri
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 21 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.