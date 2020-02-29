29 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi... 'da 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. 'dan yapılan açıklamaya göre; saat 15.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice ilçesi olarak açıklandı.

'ın aktardığı bilgiye göre, 'da korkutan bir meydana geldi.

Kent genelinde hissedilen depremin merkez üssü Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşirken şiddeti 4.6 olarak ölçüldü.

Saat 15.29'da meydana gelen depremin ardından 3.1 ve 3.0 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiği açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN