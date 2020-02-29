Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
Son dakika haberi... Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afad'dan yapılan açıklamaya göre; saat 15.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice ilçesi olarak açıklandı.
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi.
Kent genelinde hissedilen depremin merkez üssü Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşirken şiddeti 4.6 olarak ölçüldü.
Saat 15.29'da meydana gelen depremin ardından 3.1 ve 3.0 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiği açıklandı.
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