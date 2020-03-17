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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! 2020 son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi; 'da 3.6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.14'te merkez üssü merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Deprem hafif hissedildi.

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