Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! 2020 son depremler...

Son dakika haberi; Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.14'te merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.



Deprem hafif hissedildi.