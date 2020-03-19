Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüsten 4.can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, ''Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.'' ifadelerini kullandı.
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