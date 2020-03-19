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İzmir'de koronavirüs karantinası! 45 aile gözetim altında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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KORONAVİRÜS KARANTİNASI! 45 AİLE GÖZETİM ALTINDA

Son dakika haberi... Başkanı , Çeşme Gümrük Müdürlü��ü'nde görevli bir çalışanda Koronavirüs tespit edildiğini belirterek, "45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi" dedi.

Çeşme Ulusoy Limanı'nda çalışan 1 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan vaka dolayısıyla Çeşme Gümrük Müdürlüğünde çalışanlar ve aileleri evlerinde karantina alındı.

Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusoy Çeşme Limanı'nda Gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin korona pozitif olduğu tespit edilmiştir. 45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi. Sevgili Çeşmeliler, sizi ivedi bir şekilde, panik ve infiale yol açmadan, her türlü önlemi en üst seviyede yerine getirmeniz adına bilgilendirmeyi görev telakki ediyorum. Bilim Kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın. Sağlıkla kalın" ifadelerine yer verdi.

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