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Son dakika: Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara 'panik yapmayın' uyarısı

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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CUMHURBAŞKANLIĞINDAN 'KORONA' AÇIKLAMASI

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşları uyardı. Kalın, açıklamasında "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevketmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni vakaların panik ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü Kalın, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız" dedi.

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