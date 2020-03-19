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Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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AKAR'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde roketli saldırı sonucu 2 askerimiz şehit düştü. , şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ile Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş için başsağlığı mesajı yayımladı.

, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde roketli saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ile Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, Bakanlığın Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 2 askerin, İGAB'da radikal gruplar tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olduğunu anımsattı.

Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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