Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde roketli saldırı sonucu 2 askerimiz şehit düştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ile Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde roketli saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ile Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akar, Bakanlığın Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 2 askerin, İGAB'da radikal gruplar tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olduğunu anımsattı.
Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
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