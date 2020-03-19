Fatih Camii'nde istenmeyen görüntüler: Buna hakkınız yok!

Türkiye, corona virüsle mücadele kapsamında kırmızı alarm verdi. Her alanda birbirinden önemli tedbirler alan Türkiye, salgını dünyada en hafif şekilde geçiren ülkelerin başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında camilerde toplu namaz kılınmasını yasaklamıştı. Fatih Camii cemaati bu yasağı umursamayınca imam mikrofonu eline alıp "Değerli cemaat camimizi bu hale getirmeye hakkınız yok." şeklinde anonsta bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin açık kalacağını ancak cuma ve vakit namazlarının cemaatle birlikle kılınmasına ara verildiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından camilere bilgilendirme yazıları da asıldı ancak birçok ilde bu uygulama hiçe sayıldı.

'BUNA HAKKINIZ YOK'

Bunun son örneği İstanbul Fatih Camii'nde yaşandı. Cemaat imamın uyarılarını umursamayınca imam mikrofonu eline alıp "Değerli cemaat camimizi bu hale getirmeye hakkınız yok." şeklinde anonsta bulundu.

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan tartışma sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.