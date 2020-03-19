Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Çin'deki can kaybı 3 bin 237'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 80 bin 894'e çıkarken, bunların 69 bin 614'ünün iyileştiği bildirildi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 kişi artarak 2 bin 978'e çıktı. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 4 bin 207 artarak 35 bin 713'e yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak bin 135'e, virüs bulaşanların sayısı bin 192 kişi artarak 17 bin 361'e çıktı.