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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardınan salgını önlemek amaçlı önlemler artırıldı. Dünyada yeni tip corona virüsü tanısı konulanların sayısı 215 bine ulaşırken, virüsten iyileşenlerin sayısı 84 bini geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki son durum paylaşıldı. Peki, Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 09:25
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte corona virüsü ile ilgili son gelişmeler...

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de hayatını kaybeden kişi sayısı 2 oldu.

Sağlık Bakanı Koca ilk ölümü şu sözlerle açıklamıştı: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı."

Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada, ""61 Yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim." dedi.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ VAKA VAR?

Toplam vaka sayısı 191 oldu.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

DÜNYADA VAKA SAYISI 215 BİNE ULAŞTI

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulanların sayısı 215 bine ulaşırken, virüsten iyileşenlerin sayısı 84 bini geçti.

Karadağ'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tamamına yayılmış oldu. Kırgızistan, Cibuti ve Gambiya'da da ilk vakalar görüldü. Moldova, Slovakya, Burkina Faso veKüba'da ise ilk can kayıpları yaşandı.

Virüsün merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste sadece birer yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde ise son 24 saat içinde yalnızca 13 yeni vaka görüldü.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Çin'deki can kaybı 3 bin 237'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 80 bin 894'e çıkarken, bunların 69 bin 614'ünün iyileştiği bildirildi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 kişi artarak 2 bin 978'e çıktı. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 4 bin 207 artarak 35 bin 713'e yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak bin 135'e, virüs bulaşanların sayısı bin 192 kişi artarak 17 bin 361'e çıktı.