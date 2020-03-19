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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardınan salgını önlemek amaçlı önlemler artırıldı. Dünyada yeni tip corona virüsü tanısı konulanların sayısı 215 bine ulaşırken, virüsten iyileşenlerin sayısı 84 bini geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki son durum paylaşıldı. Peki, Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.03.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 09:25
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