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Son dakika: Sağlık Bakanlığından restoranlar için yeni kararlar...

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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SAĞLIK BAKANLIĞINDAN RESTORANLAR İÇİN YENİ KARARLAR...

Son dakika... Sağlık Bakanlığından restoranlar için yeni kararlar geldi. Bakanlık, tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Son dakika... Sağlık Bakanlığından restoranlar için yeni kararlar geldi. Bakanlık, tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak.

Sağlık Bakanlığından restoranlar için alınan yeni önlemler şu şekilde;

"KAPI KOLLARI SÜREKLİ TEMİZLENECEK"

"Masalar arası mesafe bir metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak. Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak. Özellikle ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek.

"MİSAFİRLERİN EŞYALARINA DOKUNAN ELİNİ YIKAYACAK"

Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak. Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulgusu olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak. Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak veya alkol bazlı el antiseptiğiyle el temizliği yapacak."

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