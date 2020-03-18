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Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
Son dakika... Corona vürüsü kararları neler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 83 kişilik kurul Çankaya Köşkü'nde corona virüsü için toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor. Peki, corona virüsü kararları neler?
Giriş Tarihi: 18.03.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 18:42
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