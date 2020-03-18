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Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları

Son dakika... Corona vürüsü kararları neler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 83 kişilik kurul Çankaya Köşkü'nde corona virüsü için toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor. Peki, corona virüsü kararları neler?

Giriş Tarihi: 18.03.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 18:42
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Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları

Son dakika: Corona virüsüne karşı alınan tedbirler neler? Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısının ardından açıklama yapıyor. Corona virüsüne karşı alınan tedbirlerin neler olduğu merak ediliyor. Peki, corona virüsü kararları neler? Corona virüsüne karşı hangi önlemler alındı? İşte detaylar...

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Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları

CORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİ NELER?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan corona virüsü tedbirleri şu şekilde:

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Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

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Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları

6 Ocak'ta bir operasyon merkezi 14 Ocak'ta Bilim Kurulu oluşturarak gelişmeleri an be an takibe aldık. Konuyla ilgili herkesi teşhisten tedaviye kadar tüm süreçlerle ilgili bilgilendirdik. 20 Ocak'tan itibaren hastalığın görüldüğü ülkemize gelen yolcuları taramadan geçirdik. Bilim Kurulumuzun belirlediği tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle hayata geçirilmesini temin ettik.

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Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları

Dışişleri Bakanlığımız seyahat uyarılarını yayınlamaya başladı. Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarımızı askeri bir uçakla ülkemize getirerek karantinaya aldık. Bu yolculardan hiçbirinde hamdolsun virüs çıkmadı. Riskli bölgelere yapılan tüm uçuşlarda, yolcuların termal kamera ile taranması işlemine geçtik. 3 Şubat'ta Çin'e olan tüm uçuşları durdurduk. 23 Şubat'ta hastalığın ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı İran'dan ülkemize tüm geçişleri kapattık. 27 Şubat'ta İran, Irak, Gürcistan'la olan 8 sınır kapımızda sahra hastaneleri kurduk.