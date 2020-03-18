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Son dakika: Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapıları kapatıldı

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN SINIR KAPILARI KAPATILDI

Son dakika haberi... ve 'a açılan sınır kapıları, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Öte yandan Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye'ye yapılan seferler de karşılıklı olarak durduruldu.

'a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile 'a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak.

KARŞILIKLI OLARAK DURDURULDU

Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye'ye yapılan seferler karşılıklı olarak durduruldu.

Adı geçen hudut kapıları ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının girişlerine bugün saat 00.00'dan sonra izin verilmeyecek.

Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Sağlık ve Ticaret bakanlıklarınca belirtilen usullerde taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek.

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